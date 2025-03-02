Макрон рассказал о планах ввода миротворцев на Украину
Макрон: европейских солдат пока не будет на Украине
Европейских военных пока не будет на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», — цитирует ТАСС французского лидера.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не исключает отправку на Украину канадских военных.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в таком случае Канаду от США будут защищать сбежавшие от мобилизации украинцы.