Макрон показал, что план нанести поражение РФ реализован «вверх тормашками»

Президент Франции Эммануэль Макрон показал перевернутую карту Украины, продемонстрировав тем самым, что план ЕС нанести поражение России реализован «вверх тормашками», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале .

Макрон появился в прямом эфире на канале BFM TV. В кадре он держит карту Украины вверх ногами. В этот момент французский лидер рассказывает об украинском конфликте и выступает со словами в поддержку Киева.

Захарова тоже обратила внимание, что Макрон неправильно держит карту. Она пошутила, что президент Франции таким способом хотел пояснить, что план ЕС нанести России стратегическое поражение «реализован вверх тормашками».

«Все перевернуто с ног на голову. Причем на больную», — написала Захарова.

Ранее она заявила, что по Европе бродит призрак наполеонизма. Так она прокомментировала слова Макрона о том, что Париж возьмет на себя ответственность за мир и безопасность в ЕС.