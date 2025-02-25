Макрон перебил Трампа во время обсуждения вопроса финансирования Украины
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Во вторник, 25 февраля, в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном он перебил своего американского коллегу президента Дональда Трампа, сообщает RT.
Трамп пытался объяснить, что же внес ЕС в казну Украины и упомянул о том, что все деньги, предоставленные Киеву были отданы в долг.
Макрон позволил себе остановить Трампа, коснувшись его предплечья. Затем Макрон заявил о том, что Евросоюз покрывает как минимум 60% всех расходов, связанных с поддержкой Украины.
«Если говорить честно, мы оплатили 60% от общей суммы», — заявил президент Франции.
Между тем польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все политические силы Польши выступают против отправки своих войск на Украину.