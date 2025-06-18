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Макрон опубликовал видео с саммита G7 под русскую песню про капибар

Французский президент Эммануэль Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 в Канаде под русскую песню про капибар.

На опубликованных на странице французского лидера в TikTok кадрах видно, как мировые лидеры идут на сцену для совместного фото. При этом сверху наложен популярный трек «Капибара» за авторством московского музыканта Алексея Плужникова, известного под псевдонимом «Сто-Личный Она-Нас».

Саммит «Большой семерки» прошел 15–17 июня в канадском Кананаскисе. Встреча мировых лидеров завершилась без совместного коммюнике и американского президента Дональда Трампа, досрочно покинувшего саммит.

Ранее Эммануэль Макрон на саммите G7 объявил о подготовке Евросоюзом нового пакета «беспрецедентных по масштабу» санкций против России.