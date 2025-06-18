Макрон заявил о консенсусе G7 по ужесточению давления на Москву

ЕС готовит «беспрецедентные» санкции против России при поддержке США

На саммите G7 в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон объявил о подготовке Евросоюзом нового пакета «беспрецедентных по масштабу» санкций против России, сообщает Lenta.ru .

По его словам, американский лидер Дональд Трамп поддержал эти меры, хотя и подчеркивал необходимость коллективных действий.

«Наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции», — отметил французский политик.

Макрон особо отметил, что для Вашингтона важно не только усиление санкционного давления, но и поиск путей урегулирования украинского конфликта.

Это заявление прозвучало после сообщений Bloomberg о попытках участников G7 убедить Трампа поддержать новые антироссийские меры.

Ранее Канада ввела санкции против 70 россиян, включая экс-супругу президента России.