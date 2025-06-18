Трамп досрочно покинул G7 после символического жеста Макрона

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Визит Макрона в Гренландию спровоцировал выход Трампа из саммита G7

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию стал последней каплей для американского лидера Дональда Трампа, решившего досрочно покинуть встречу «Большой семерки» в Канаде, сообщает РИА Новости .

Как стало известно, французский лидер специально сделал остановку в Нууке по пути на саммит, что было воспринято американской стороной как провокация.

Трамп, неоднократно заявлявший о стратегической важности Гренландии для США, немедленно отреагировал на этот жест.

Покинув переговоры, он собрал экстренное совещание по национальной безопасности в Белом доме в связи с обострением конфликта Ирана и Израиля.

Ранее американский президент не исключал возможности силового решения «гренландского вопроса», несмотря на категорические возражения Дании.