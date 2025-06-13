В Пентагоне подтвердили планы применения силы против Гренландии и Панамы

Американский министр обороны Пит Хегсет фактически подтвердил наличие у США планов применения военной силы в отношении Гренландии и Панамы, пишет ТАСС .

По его словам, Пентагон прорабатывает различные сценарии действий в отношении Гренландии и Панамы, которые включают в себя варианты с применением силы.

«Наша работа в министерстве обороны заключается в том, чтобы иметь планы на любые конкретные чрезвычайные обстоятельства», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Гренландию «стратегическим активом» для сдерживания России и Китая в Арктике.

Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде категорически отверг возможность продажи. В Копенгагене уже заявили о «неприемлемости колониальных подходов в XXI веке».