Макрон назвал условия снятия антироссийских санкций
Макрон: санкции с России снимут при возврате к границам Украины
Санкции с России снимут при возврате к границам Украины, которые признаются международным сообществом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит RT.
«Санкции снимут, если Россия „вернётся к международно признанным границам Украины“, — указал французский лидер.
Ранее Макрон заявил о выделении двух миллиардов евро военной помощи Киеву.
В пакет стоимостью два миллиарда евро вошли ракеты «Мистраль» и французские истребители Mirage.
Ранее эксперт РИАМО прокомментировал ситуацию с санкциями против России.