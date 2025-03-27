Макрон назвал условия снятия антироссийских санкций

Макрон: санкции с России снимут при возврате к границам Украины
Политика

Санкции с России снимут при возврате к границам Украины, которые признаются международным сообществом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит RT.

«Санкции снимут, если Россия „вернётся к международно признанным границам Украины“, — указал французский лидер.

Ранее Макрон заявил о выделении двух миллиардов евро военной помощи Киеву.

В пакет стоимостью два миллиарда евро вошли ракеты «Мистраль» и французские истребители Mirage.

Ранее эксперт РИАМО прокомментировал ситуацию с санкциями против России.