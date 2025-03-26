Франция окажет военную помощь Украине на два млрд евро

Франция направит Украине ракеты «Мистраль» в пакете военной помощи общей стоимостью в два млрд евро, сообщает «Интерфакс» .

Заявление о выделении военной помощи сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже.

Политик уточнил, что в пакет военной помощи войдут ракеты «Мистраль» класса «земля-воздух».

Ранее Макрон сделал несколько заявлений об отправке европейских войск или сил ООН на Украину для миротворческой операции.