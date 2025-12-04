Макрон начал официальный визит в Китай для укрепления партнерства

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 декабря прибыл с трехдневным визитом в Китай, чтобы обсудить двусторонние отношения и мировую политику, передает «ФедералПресс» .

По словам политолога и члена экспертного клуба «Дигория» Ахмата Хасанова, Европа стремится сохранить партнерские отношения с Китаем, несмотря на опасения по поводу его усиления.

Эксперт отметил, что попытки ЕС вести диалог с Китаем с позиции силы неэффективны. В 2024 году Франция выступала за введение дополнительных пошлин на китайские электромобили, а в ответ КНР повысила пошлины на импортный бренди, что особенно затронуло французских производителей.

Как пояснил Хасанов, Европейский союз оказался между давлением США и необходимостью поддерживать экономические связи с Китаем и Россией. США требуют от ЕС увеличения военных расходов и оказывают давление на Китай, в то время как санкции против РФ и КНР не приносят ожидаемого результата. Если отношения с Китаем ухудшатся, Штаты смогут усилить контроль над экономикой Европы.

Политолог считает, что Макрон стремится укрепить позиции Франции в Европе и сохранить контакты с Китаем на фоне невозможности быстрого восстановления отношений с Россией. В ходе визита планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и мировой политики. По мнению эксперта, возможны два сценария: либо лидеры Франции и Китая предложат свои варианты урегулирования конфликта на Украине, либо Макрон передаст позицию США руководству КНР.

Окончательные итоги визита станут известны после официальных заявлений лидеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.