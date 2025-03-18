Макрон: на границе с Германией разместят истребители с ядерными боеголовками

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в 2035 году Париж разместит многоцелевые истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками на авиабазе Люксей-сен-Совер около границы с Германией, сообщает РИА Новости .

«В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция намерена усилить свой ядерный потенциал и увеличить объемы заказов на истребители Rafale.

Президент Франции добавил, что Европа должна неустанно заботиться о своей безопасности, укреплять обороноспособность и иметь в своем арсенале ядерное оружие, чтобы предотвратить угрозу войны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки Украине дополнительных истребителей Mirage за счет третьих стран. Также, по словам Макрона, Париж может поставить Украине дальнобойные ракеты.