Киев может получить французские истребители Mirage
Макрон не исключил отправки Украине дополнительных истребителей Mirage
Фото - © Graham Haley. Couteau Delta Mirage 2000D/Wikipedia.org
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки Украине дополнительных истребителей Mirage за счет третьих стран, сообщает РИА Новости.
«Президент „не исключает“ поставку дополнительных истребителей, в том числе со стороны „третьих стран, которые их используют“, — приводит его слова газета Parisien, которой Макрон дал интервью.
Макрон также предположил, что Франция может поставить Украине дальнобойные ракеты.
Политик также указал регионы Украины, в которые страны Европы могут ввести военный контингент.