Киев может получить французские истребители Mirage

сегодня в 06:21

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки Украине дополнительных истребителей Mirage за счет третьих стран, сообщает РИА Новости .

«Президент „не исключает“ поставку дополнительных истребителей, в том числе со стороны „третьих стран, которые их используют“, — приводит его слова газета Parisien, которой Макрон дал интервью.

Макрон также предположил, что Франция может поставить Украине дальнобойные ракеты.

Политик также указал регионы Украины, в которые страны Европы могут ввести военный контингент.