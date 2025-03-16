Киев может получить французские истребители Mirage

Макрон не исключил отправки Украине дополнительных истребителей Mirage
Политика
Graham Haley. Couteau Delta Mirage 2000D

Фото - © Graham Haley. Couteau Delta Mirage 2000D/Wikipedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки Украине дополнительных истребителей Mirage за счет третьих стран, сообщает РИА Новости.

«Президент „не исключает“ поставку дополнительных истребителей, в том числе со стороны „третьих стран, которые их используют“, — приводит его слова газета Parisien, которой Макрон дал интервью.

Макрон также предположил, что Франция может поставить Украине дальнобойные ракеты.

Политик также указал регионы Украины, в которые страны Европы могут ввести военный контингент.