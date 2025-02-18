Макрон: если полезно, готов поговорить с Путиным

Макрон в очередной раз заявил о желании поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил о желании поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. сообщает РИА Новости.

«В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… очевидно, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации», — сказал политик в интервью изданию Depeche.

Глава республики ранее публично обращался к Путину во время саммита G20 с призывом о деэскалации ситуации на Украине.

Макрон также выступал за ввод иностранного контингента на Украину, но после переговоров США и России изменил свое решение.