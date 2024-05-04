МАК закончил отчет по расследованию катастрофы Superjet 100 в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет подготовил проект финального отчета, связанного с расследованием катастрофы с самолетом Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в столичном аэропорту Шереметьево. Она случилась 5 мая 2019 года, сообщает газета «Вечерняя Москва» .

В результате происшествия погиб 41 человек. Самолет рейса Москва — Мурманск вынужденно сел и воспламенился на взлетно-посадочной полосе.

Проект отчета о происшествии подготовили в мае 2023 года, но до этого момента специалисты провели дополнительные мероприятия по расследованию катастрофы. Финальный отчет получил дополнения.

Проект финального отчета рассмотрели все члены комиссии, его будут переводить на английский язык. После этого документ направят государствам, которые принимали участие в расследовании ЧП. Это США, Германия и Франция.