«Лживые СМИ»: Трамп ответил на критику по поводу саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп в резкой форме ответил на критику американских СМИ, обвинивших его в «поражении» из-за проведения встречи с российским лидерром Владимиром Путиным на Аляске.

В своем посте в Truth Social американский лидер заявил, что выбор места саммита стал предметом споров, а российский президент, по его словам, изначально не хотел проводить переговоры на территории США.

Трамп обрушился на «лживые медиа», утверждая, что если бы саммит прошел за пределами США, те же критики назвали бы это «ужасной ошибкой».

«Эти люди просто ненормальные», — резюмировал он.

Встреча на Аляске стала первым полноценным саммитом лидеров двух стран за последние годы. Несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, обе стороны назвали переговоры конструктивными. Теперь внимание переключается на предстоящую встречу Трампа с Владимиром Зеленским, которая может прояснить дальнейшую динамику украинского урегулирования.



