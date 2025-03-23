Лула да Силва встретится с Путиным в мае в России
Президент Бразилии Лула да Силва в мае посетит Россию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию с официальным визитом и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Об этом заявил специальный помощник лидера южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим в беседе с журналистами газеты Folha de S. Paulo.
Ранее бразильский лидер отказал Германии в продаже оружия с последующей поставкой его на Украину.
Лула да Силва заявлял, что если бы Владимир Зеленский «был умнее», то решал бы конфликт за столом переговоров, а не на поле боя.