Лула да Силва встретится с Путиным в мае в России

Президент Бразилии Лула да Силва в мае посетит Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае посетит Россию с официальным визитом и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

Об этом заявил специальный помощник лидера южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим в беседе с журналистами газеты Folha de S. Paulo.

Ранее бразильский лидер отказал Германии в продаже оружия с последующей поставкой его на Украину.

Лула да Силва заявлял, что если бы Владимир Зеленский «был умнее», то решал бы конфликт за столом переговоров, а не на поле боя.