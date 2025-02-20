«Мы не вооружаем убийц россиян». Президент Бразилии вспомнил беседу с Шольцем

Лула да Силва: Бразилия не продаст оружие, которым будут убивать россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц пытался купить у Бразилии вооружение для украинской армии, заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва. Бразильский лидер отказался от этого предложения, сказав, что не собирается вооружать убийц россиян, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-конференцию президента.

По данным издания, Шольц запрашивал у Лулы да Силвы оружие 30 января 2023 года.

«Я помню, что премьер-министр [Германии] Олаф Шольц однажды приехал и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще», — сказал бразильский президент во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Да Силва подчеркнул, что Бразилиа продолжит придерживаться нейтралитета по теме украинского конфликта. По словам политика, он выступает за мир и не будет продавать оружие союзникам Киева, чтобы те передали его Украине.

Глава Бразилии ранее заявлял, что если бы президент Украины Владимир Зеленский «был умнее», то решал бы конфликт дипломатией, а не военными действиями.