Лукашенко: РФ и Украина сейчас как никогда близки к завершению конфликта

По словам политика, РФ и Украина «сейчас как никогда близки к завершению кризиса». Лукашенко надеется, что стороны вскоре смогут договориться о мире.

При этом он добавил, что позиция Москвы для будущего мирного соглашения важнее, чем Киева. Это связано с тем, что ВС РФ доминируют на фронте. Лукашенко посоветовал Украине как можно скорее заключить соглашение, чтобы «не потерять страну вообще».

Ранее Лукашенко отметил, что Китай может стать гарантом в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, без Пекина будет сложно обеспечить соблюдение мирных соглашений.

15 августа на Аляске состоялся саммит РФ и США. В ходе него российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине. По данным главы МИД России Сергея Лаврова, на переговорах был достигнут существенный прогресс по украинскому вопросу.