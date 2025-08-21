Лавров: на Аляске был достигнут существенный прогресс в урегулировании конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе российско-американского саммита на Аляске удалось достигнуть существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине.

«После саммита России и США на Аляске <…> европейские страны поехали вслед за господином Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

Глава российской дипломатии отметил, что действия европейских политиков вызывают у Москвы лишь чувство полного отторжения.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на американской военной базе в городе Анкоридж в штате Аляска и провели переговоры об урегулировании украинского кризиса. Во время них российский лидер объявил, что Москва искренне заинтересована в окончании конфликта на Украине.

18 августа в Белом доме прошел саммит с участием Дональда Трампа президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. Президент США обсуждал с Зеленским варианты урегулирования конфликта на Украине, а затем провел встречу с лидерами Евросоюза.