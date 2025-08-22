Лукашенко: Китай может стать гарантом в урегулировании конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что КНР может стать гарантом в урегулировании украинского кризиса. Без Китая будет сложно обеспечить соблюдение мирных соглашений, сообщает РИА Новости .

Лукашенко отметил, что гарантии безопасности должны давать постоянные члены Совбеза ООН. Речь идет о Соединенных Штатах, Китае и иных мощных государствах, в том числе европейских.

Президент Белоруссии прокомментировал заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что он не хочет видеть КНР в списке подобных гарантов. Глава киевского режима аргументирует это тем, что Китай якобы должен был вмешаться в вооруженный конфликт и предотвратить его.

«Это ты должен был делать все, чтобы у тебя не было боевых действий», — обратился Лукашенко к Зеленскому.

Ранее Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Киев готов организовать переговоры с Москвой. Но президент Украины хочет, чтобы встреча сразу была трехсторонней — с главами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.