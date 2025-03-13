Лукашенко: Путин обсудит перемирие со спецпосланником Трампа

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Президент России Владимир Путин встретится с представителями президента США Дональда Трампа в четверг-пятницу. Они будут говорить про приостановку боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости .

Помимо этого, на встрече обсудят и иные вопросы. Предстоит «взвесить все пакетом» и принять нужные решения, считает Лукашенко.

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирие на Украине — уловка. Таким образом Запад хочет дать ВСУ передышку.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ожидания от будущих переговоров с Соединенными Штатами — самые радужные.