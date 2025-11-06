Лукашенко пригласил украинцев в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинских мигрантов переезжать в республику, где им обеспечат равные условия с белорусскими гражданами, сообщает БЕЛТА .

«Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем», — сказал Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре.

Он подчеркнул, что украинские семьи с детьми получат доступ к образованию и здравоохранению на равных условиях с гражданами Беларуси.

Лукашенко добавил, что многие украинцы уже обосновались в республике, включая Гомельскую область. Кроме того, президент оценил их вклад в экономику Беларуси и успешную интеграцию в белорусское общество. Это «благо» для Беларуси.

