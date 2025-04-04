Лукашенко попросил мужиков содержать любовниц не за счет государства

Президент Белоруссии провел заседание по теме выполнения его поручений в спортивной сфере. В ходе беседы он также призвал чиновников не тратить бюджетные деньги на своих близких, в том числе на любовниц, сообщает «Пул Первого» .

Лукашенко узнал у госслужащих, как обстоят дела в игровых видах спорта и что еще необходимо сделать для улучшения сферы. Во время своей речи президент также предупредил, что сейчас можно без труда выяснить, на какие цели власти тратят бюджетные деньги.

«Хочу, мужики, вас предупредить: не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. Вот и посмотрим. Но по-мужски, <…>, хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — добавил Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил надежду, что его подчиненные «сделают соответствующие выводы» из его речи.

«Вопрос другой: насколько справедливо, а главное, по-хозяйски клубы распоряжаются средствами или просто тупо их осваивают или тратят. На какие цели направляют финансы?» — добавил политик.

После этого Лукашенко пообещал «спросить» с Минспорта, если возникнут вопросы к пропаже бюджетных денег, выделенных на спортивные объекты за миллиарды рублей.

Ранее Александр Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России.