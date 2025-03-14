Лукашенко: Белоруссия не войдет в состав России в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не войдет в состав России в ближайшее время. Он призвал «не ломиться в открытую дверь», сообщает РИА Новости .

«Это (вхождение в состав РФ — ред.) вряд ли будет в ближайшее время. Если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали», — заявил Лукашенко во время выступления в российском Совете Федерации.

Белорусский лидер отметил, что все решения нужно принимать поступательно, шаг за шагом. Он также заявил, что введение единой валюты для стран не нужно. Рассмотреть это предложение поручили специалистам, но те раскритиковали идею.

«И первыми об этом сказали в Центральном банке России», — уточнил президент.

Ранее Лукашенко на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что, если Россия договорится с США, то Европе и Украине придет «труба». По его мнению, Евросоюз ведет себя недальновидно.