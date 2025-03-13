Лукашенко: если РФ договорится с США, то Европе и Украине будет «труба»

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Лукашенко: если РФ договорится с США, то Европе и Украине будет плохо

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, что если Россия договорится с США, то Европе и Украине придет «труба», сообщает ТАСС .

Белорусский лидер высказался об этом во время совместной конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. По словам Лукашенко, в теме украинского кризиса ключевыми являются договоренности России и США.

«Если Россия договорится с США, труба Европе и Украине вместе взятым», — сказал Лукашенко.

По его словам, дальнейшая судьба Европы зависит от совместного решения РФ и Соединенных Штатов. Лукашенко также заявил, что ЕС ведет себя недальновидно.

Ранее Лукашенко отметил, что Путин обсудит перемирие со спецпосланником Трампа в четверг-пятницу. По его словам, предстоит «взвесить все пакетом» и принять нужные решения.