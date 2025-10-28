Лукашенко «оторвал» Лаврова, чтобы поспорить

сегодня в 16:52

Лукашенко о Лаврове: мы всегда спорим

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что «всегда спорит» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда политик посещает республику. Белорусский лидер пошутил об этом во время Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает «Пул Первого» .

О «спорах» с Лавровым Лукашенко рассказал главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, который беседовал с российским коллегой.

«Вы не против, если я его оторву на минутку? Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые», — сказал белорусский президент, обращаясь к руководителю венгерской дипломатии.

Сийярто ответил утвердительно, после чего Лавров пошел рядом с Лукашенко.

