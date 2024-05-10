Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу подписал указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных Сил — первого замминистра обороны республики, генерал-майора Виктора Гулевича, сообщает «БЕЛТА» .

«Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», — говорится в документе.

На эту должность Гулевич был назначен 11 марта 2021 года. До этого занимал пост командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Республики Беларусь.

Ранее белорусский лидер внезапно распорядился проверить средства-носители ядерного нестратегического оружия. Внезапная проверка проводится в условиях, которые максимально приближены к реальным военным действиям.