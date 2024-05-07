В Белоруссии внезапно начали проверять носители ядерного оружия

сегодня в 16:57

По информации Минобороны Белоруссии, проверяются на готовность к выполнению задач эскадрилья самолетов Су-25 и дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер». По словам главы ведомства Виктора Хренина, проверка будет производиться строго по регламенту.

«Будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», — заявил Хренин.

В ходе проверки часть авиации перебазировали на запасные аэродромы. После перебазирования технического состава военные приступят к отработке подготовки к применению ядерного оружия.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отметил, что внезапная проверка проводится в условиях, которые максимально приближены к реальным военным действиям.