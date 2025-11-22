Лучше только Миндич: Медведев высмеял Ермака, возглавившего делегацию Украины
Медведев прокомментировал назначение Ермака главой делегации Украины
Фото - © РИА Новости
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев негативно высказался о решении украинского президента Владимира Зеленского назначить главой переговорной делегации руководителя офиса главы государства Андрея Ермака.
«Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Также по традиции он назвал Зеленского «Кровавым Киевским Клоуном».
10 ноября независимые антикоррупционные органы, не подчиняющиеся офису президента, инициировали масштабную операцию под кодовым названием «Мидас». Были проведены обыски у Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», и других чиновников.
Также имя Зеленского появилось в материалах дела коррупционной схеме на Украине.
