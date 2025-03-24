У кровати Зеленского висят картины горящего Кремля и нападения ВСУ на Россию

В офисе президента Украины Владимира Зеленского есть комната, которую он «считает домом», и в ней расположены односпальная кровать и несколько выбранных политиком картин. Любимым полотном Зеленского является рисунок с горящими Кремлем и Мавзолеем, о чем глава киевского режима рассказал в интервью Time .

Над его спальным местом висит полотно с кораблем армии России, который тонет в Черном море. На другой картине изображены украинские военные, вторгнувшиеся на территорию РФ.

Однако, как признался Зеленский, его любимым полотном является изображение Кремля и Мавзолея Владимира Ленина, охваченных пожаром. Украинский президент думает, что каждая из этих картин — «о победе». Он также попозировал на фоне указанных рисунков.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на признание утраченных территорий, которые контролирует Россия. Глава киевского режима утверждал, что для украинцев признание потерянных территорий российскими — «красная линия».

До этого президент США Дональд Трамп называл Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который потеряет свою страну.