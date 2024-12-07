Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией «Маснаа»
Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией «Маснаа», который оставался единственным открытым, сообщает РИА Новости.
По словам источника в ливанских службах безопасности, принято решение закрыть погранпереход «Маснаа» в обе стороны, предварительно, до 8.00 утра (9.00 мск).
Главный пограничный переход с Сирией «Маснаа» оставался единственным открытым
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