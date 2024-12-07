Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией «Маснаа»

По словам источника в ливанских службах безопасности, принято решение закрыть погранпереход «Маснаа» в обе стороны, предварительно, до 8.00 утра (9.00 мск).

Главный пограничный переход с Сирией «Маснаа» оставался единственным открытым

Ранее Трамп заявил, что на территории Сирии в настоящее время происходит полный бардак, но он не видит поводов для того, чтобы США в него вмешивались. По мнению избранного президента Америки, конфликт в Сирии — это не американская война, и она должна закончиться как-то сама по себе.

В Дамаске толпа людей под свист, крики и аплодисменты снесли памятник отца Башара Асада. Монумент намеренно опрокинул мужчина, который предварительно на него взобрался.