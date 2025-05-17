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Лидер КНДР призвал армию постоянно быть готовой к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын.дной Армии заявил, что Корейкой Народной Армии необходимо постоянно находиться в готовности к вступлению в войну, сообщает RT со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Об этом он заявил во время посещения авиаполка при первой гвардейской военно-воздушной дивизии.

По его словам, все части армии «должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне».

Ранее стало известно, что Запад в панике перед новым альянсом между Россией и КНДР. Северокорейские военнослужащие участвовали в освобождении Курской области от присутствия бойцов ВСУ.