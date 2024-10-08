Лаврову пришлось объяснять главе МИД Армении, кто такие квадроберы

Вместе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и послом в России Гургеном Арсеняном Сергей Лавров обсудил увлечение молодежи квадробикой, которое становится все более популярным в России. Выяснилось, что Мирзоян не был в курсе этого явления, поэтому Лаврову и Арсеняну пришлось объяснять, кто такие квадроберы и чем занимаются дети, переодетые в костюмы животных.

«Квадроберы… Одна из самых главных новостей… В собак наряжаются дети и ходят, как животные», — поделился Лавров.

Беседа о квадроберах между Сергеем Лавровым, Араратом Мирзояном и Гургеном Арсеняном прошла перед встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе обсуждения участники пришли к заключению, что новое движение представляет собой болезнь.