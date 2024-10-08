Главы МИД РФ и Армении назвали движение квадроберов болезнью

сегодня в 14:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил проблему квадроберов с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и послом Армении в РФ Гургеном Арсеняном. Во время дискуссии собеседники пришли к выводу, что новое движение — болезнь, сообщает SHOT .

Обсуждение квадроберов между Лавровым, Мирзяном и Арсеняном состоялось перед встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Квадроберы. В собак наряжаются дети. Одна из самых главных новостей. Наряжаются в собак и ходят как животные», — рассказал Лавров коллегам.

Представители Армении отметили, что видели подобное в интернете, но лично не сталкивались. По итогу диалога собеседники решили, что движение квадроберов — это болезнь.

Ранее сообщалось, что Госдума начала разрабатывать законопроект, который запретит россиянам выгуливать квадроберов. В настоящее время законопроект находится на стадии согласования.