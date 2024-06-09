Лавров: Запад услышал сигнал Путина о симметричном ответе на вооружение ВСУ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» выразил уверенность, что западные страны услышали сигнал президента России Владимира Путина о том, что будет, если они продолжат обеспечивать Украину своим оружием, пишет ТАСС .

Лавров считает, что Запад поймет заявление Путина о возможных поставках российского оружия в регионы мира, откуда можно будет нанести чувствительный удар в целях защиты своей территории.

Путин встретился с главами мировых информационных агентств в первый день Петербургского международного экономического форума, где четко обозначил позицию страны. Если США и страны НАТО разрешат Украине бить своим оружием по российским целям, симметричный ответ от Москвы ждать долго не придется.

Глава государства также напомнил, что украинский конфликт начался с государственного переворота. И Россия к нему не имеет никакого отношения.