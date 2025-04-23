Лавров усомнился в пользе для России от сокращения числа мигрантов

Сокращение числа трудовых мигрантов вряд ли будет полезно для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан. Вместе с тем министр подчеркнул важность недопущения создания преступных тенденций среди иностранных рабочих, сообщает ТАСС .

Лавров считает, что меры по сокращению трудовых мигрантов «едва ли отвечают нашим интересам», поскольку нехватка рабочей силы может негативно сказаться на планах по развитию России.

«Но второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции», — продолжил глава российской дипломатии.

Лавров посещал Узбекистан с двухдневным официальным визитом. В ходе поездки министр также обращал внимание, что у Вечного огня в Самарканде нет надписи на русском языке.