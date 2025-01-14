Лавров: Трамп первым признал, что в НАТО врали о нерасширении на восток

Избранный президент США Дональд Трамп первым на Западе признался в том, что в НАТО лгали России о нерасширении альянса на восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Министр иностранных дел России отметил, что республиканец также в своем большом интервью упоминал о первопричинах украинского конфликта.

«… это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договоренностям, которые были достигнуты и по линии советско-, а затем российско-американских договоренностей и отношений, и в рамках ОБСЕ», — отметил Лавров.

Он напомнил, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не должна претендовать на доминирование, согласно установленным договоренностям. Лавров отметил, что НАТО занималась как раз тем, чего поклялась не совершать.

По словам главы МИД РФ, Трамп придерживается такого же мнения, он открыто об этом сказал в интервью. Это слова впервые прозвучали из уст западного руководителя.

Ранее Лавров заявил, что США спровоцировали Киев напасть на компрессорную станцию «Турецкого потока». Он считает, что Вашингтон хочет вывести из строя данный газопровод.