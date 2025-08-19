Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что территориальные изменения — это неотъемлемая часть достижения мирных договоренностей с Украиной, сообщает РИА Новости .

Об это Лавров заявил во время интервью телеканалу «Россия 24». Также глава дипведомства подтвердил, что президент США Дональд Трамп действительно был ранее приглашен в Россию.

Глава МИД отметил, что РФ готова участвовать во всех форматах работы по Украине, в том числе в двусторонних и трехсторонних. Однако все контакты с участием первых лиц должны быть тщательно подготовлены.

Ранее Трамп заявил, что договорился о встрече российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она может состояться до конца августа.