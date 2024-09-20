Лавров: серьезное оружие России в полной боевой готовности

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В МИД России предупредили партнеров Киева о готовности оружия

Москва привела в боевую готовность вооружение, которое способно нанести серьезный урон киевским партнерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова цитирует РИА Новости .

«У нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Они в состоянии полной боевой готовности», — сказал Лавров в интервью Sky News Arabia.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что «красные линии» Москвы доводились до определенного круга здравых политиков на Западе. Ядерной угрозой Россия не пользуется и не хочет ядерной войны, подчеркнул Лавров.

Ранее руководитель МИД заявлял, что Запад давно разрешил Украине использовать дальнобойное оружие по России.