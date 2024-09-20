Лавров: серьезное оружие России в полной боевой готовности
В МИД России предупредили партнеров Киева о готовности оружия
Москва привела в боевую готовность вооружение, которое способно нанести серьезный урон киевским партнерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова цитирует РИА Новости.
«У нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Они в состоянии полной боевой готовности», — сказал Лавров в интервью Sky News Arabia.
Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что «красные линии» Москвы доводились до определенного круга здравых политиков на Западе. Ядерной угрозой Россия не пользуется и не хочет ядерной войны, подчеркнул Лавров.
Ранее руководитель МИД заявлял, что Запад давно разрешил Украине использовать дальнобойное оружие по России.