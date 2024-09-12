«Обертка» покрасивее: Лавров назвал интересный факт о новом шаге США по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны давно сняли ограничение для Украины на удары по российской территории оружием дальнего действия. Сейчас же, по мнению главы МИД, это разрешение пытаются «покрасивее, поприличнее оформить в публичном пространстве», сообщает «Царьград» .

С таким заявлением Лавров выступил в рамках круглого стола, где обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Глава российской дипломатии также отметил, что на Западе считают противостояние с Россией экзистенциальным.

«Цель — нанести нам стратегическое поражение, но еще раз напомню о том, что такие же цели ставили перед собой и другие великие деятели истории международных отношений, в том числе Наполеон, Гитлер», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что за границей все еще есть политики, «сохраняющие разум», и они напоминают своим воинственным коллегам о том, что забывать историю губительно для них самих.