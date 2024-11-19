Лавров: РФ согласна с пунктом декларации G20 по конфликту на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна с пунктом декларации G20, который касается урегулирования конфликта на Украине, сообщает радио «Говорит Москва» .

В пункте говорится о честном и разумном разговоре о мире на реалистичных условиях. Россия согласна с ним, отметил Лавров.

Также на пресс-конференции по итогам саммита G20 глава МИД РФ рассказал, что Запад пытался «укранизировать» повестку собрания «большой двадцатки». Однако большинство других стран не поддержало эту идею.

Лавров добавил, что государства настояли на обсуждении и других конфликтов помимо украинского кризиса. Результаты беседы также внесли в итоговый документ.

Саммит G20 состоялся 18–19 ноября в Бразилии. В декларации стран-участниц «большой двадцатки» были отмечены негативные последствия украинского кризиса для глобальной безопасности.

Ранее Лавров отметил, что удары ракетами ATACMS по территории Брянской области — это сигнал о том, что Запад хочет эскалации конфликта. По его словам, без участия США эта атака не состоялась бы.