G20 распространила заявление по Украине

В декларации стран-участниц группы G20 отметили негативные последствия украинского кризиса для глобальной безопасности, сообщает ТАСС.

В декларации стран «группы двадцати» отмечены «человеческие страдания и негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности», вызванные украинским кризисом.

Поэтому в G20 приветствуют все конструктивные инициативы, направленные на установление прочного мира на Украине, говорится в тексте документа.

Ранее на полях саммита G20 в Бразилии министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И.