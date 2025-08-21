Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским при проработке необходимых вопросов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако для этого необходимо хорошо проработать вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, сообщает РИА Новости .

«Наш президент неоднократно говорил, что готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Глава МИД РФ добавил, что после проработки всех вопросов министры и эксперты подготовят соответствующие рекомендации для встречи двух лидеров.

Ранее глава российской дипломатии заявил, что Москва поддерживает только принципы гарантий безопасности Украины, которые были согласованы в ходе стамбульских переговоров с Киевом в 2022 году.