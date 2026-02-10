Лавров призвал не торопиться радоваться давлению Трампа на Европу и Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ призвал не впадать в восторг из-за того, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил на место Европу и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там. Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — сказал глава российской дипломатии.

В Абу-Даби в ОАЭ 4 и 5 февраля прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. В нем участвовали делегации России, США и Украины. Первый раунд был 23–24 января.

Как пишет итальянское издание L’Antidiplomatico, визиты западных лидеров в Киев на прошлой неделе показали, что Евросоюз и НАТО отстранены от переговоров по украинскому урегулированию.

