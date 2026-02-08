Antidiplomatico: ЕC и НАТО отстранились от переговоров по Украине

Визиты западных лидеров в Киев на этой неделе показали, что Евросоюз и НАТО отстранены от переговоров по украинскому урегулированию. Об этом пишет L’Antidiplomatico, сообщает RT .

Отмечается, что главным итогом этих визитов стало давление на Владимира Зеленского с требованием продолжать конфликт.

«Цель состоит в том, чтобы создать препятствия на пути переговоров по урегулированию конфликта, из которого группа ЕС — НАТО отстранилась, постоянно стремясь, как и до сих пор, к продолжению конфликта», — сообщается в публикации.

В Абу-Даби в ОАЭ 4 и 5 февраля прошел второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. В нем участвовали делегации этой страны, России и США. Первый раунд был 23–24 января.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сказал, что у Соединенных Штатов подготовлен «крупнейший» пакет санкций против РФ. Их могут ввести, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут идти плохо.

