сегодня в 14:29

Часы Судного дня «тикают», а их стрелка все ближе к полуночи. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на встрече с коллегами и студентами института международных отношений МИД Туркменистана, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Он отметил, что разговоры о ведении Третьей мировой войны стали будничными. Чувство печали вызывает то, что такие реваншистские мысли зарождаются в ЕС.

Однако, по словам Сергея Лаврова, есть и положительные моменты. Администрация президента США Дональда Трампа проявляет реализм и здравый смысл. США готовы признавать интерес иных государств.

Министр иностранных дел России отметил, что этим Трамп и отличается от бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Тот был поглощен собственными неолиберальными гегемонистскими планами.

Ранее радиостанция Судного дня передала четыре сообщения перед ударом Ирана по базам США. Послание содержало несвязные буквы, слова и цифры.