Лавров послал дипломата США в другую комнату

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к постпреду США при ООН Линде Томас-Гринфилд на очередном заседании Совета Безопасности всемирной организации. Министр не понял, почему разговор начал заходить в сторону ситуации на Украине, когда речь шла об Израиле, пишет «Царьград» .

Дипломаты обсуждали кризис на Ближнем Востоке. Во время заседания дискуссия перетекла в обсуждение ситуации вокруг Украины — тогда Лавров обратился к Томас-Гринфилд, спросив у нее, не ошиблась ли та комнатой.

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — сказал глава российской дипломатии.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поведение израильских дипломатов в Совбезе ООН напоминает «балаган».