В МИД России прокомментировали поведение израильтян в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "балаганом» поведение дипломатов из Израиля на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

После завершения выступления постпреда Израиля при ООН несколько человек в зале начали «истошно вопить», — сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Как оказалось, это были «гости израильской делегации».

«Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган», — подчеркнула российский дипломат.

Ранее две женщины из зрительного зала пытались сорвать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.