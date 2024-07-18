В МИД России прокомментировали поведение израильтян в ООН
Захарова: Израиль превращает работу ООН в балаган
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала"балаганом» поведение дипломатов из Израиля на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
После завершения выступления постпреда Израиля при ООН несколько человек в зале начали «истошно вопить», — сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Как оказалось, это были «гости израильской делегации».
«Поведение делегации Израиля в ООН давно вызывает вопросы у многих: сотрудники постпредства этой страны регулярно превращают дипломатическую работу в балаган», — подчеркнула российский дипломат.
Ранее две женщины из зрительного зала пытались сорвать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.