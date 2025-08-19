Лавров ответил на заявление о платежах российской делегации за топливо на Аляске

Сергей Лавров — о платежах за топливо на Аляске: способ оплаты не имеет значения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация, ввиду введенных санкций, вынуждена была расплачиваться наличными за топливо на Аляске, сообщает «Царьград» .

«Платить за топливо необходимо всегда. Вопрос в том, каким способом — наличными или другим — не имеет значения», — отметил он в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

В той же беседе Лавров заявил, что Россия готова принимать участие во всех форматах работы по Украине, в том числе в двусторонних и трехсторонних.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным прояснил ситуацию со сложностями получения американских виз журналистами, входящими в кремлевский пул. Он в шутку заметил, что у США, похоже, потерялись навыки в оформлении визовых документов.