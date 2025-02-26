Лавров: остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения не будет

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе исключил вероятность остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения, сообщает « Россия 1 ».

По его словам, такого не может произойти. Лавров объяснил это тем, что «у нас есть Конституция».

Также глава МИД РФ сообщил, что Москва не рассматривает варианты с размещением европейских военных на Украине.

По его словам, Европа нацелена на то, чтобы подорвать урегулирование кризиса.

Ранее в Кремле напомнили, что для размещения иностранных войск на Украине требуется согласие обеих сторон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предметных разговоров на эту тему никто не вел.