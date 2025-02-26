Лавров: остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения не будет
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе исключил вероятность остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения, сообщает «Россия 1».
По его словам, такого не может произойти. Лавров объяснил это тем, что «у нас есть Конституция».
Также глава МИД РФ сообщил, что Москва не рассматривает варианты с размещением европейских военных на Украине.
По его словам, Европа нацелена на то, чтобы подорвать урегулирование кризиса.
Ранее в Кремле напомнили, что для размещения иностранных войск на Украине требуется согласие обеих сторон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предметных разговоров на эту тему никто не вел.